Fuego intencional en una fábrica del Parque Industrial Norte

Como cuando comenzó el incendio en el interior del predio de la fábrica Semisur se vieron a varias personas, la Policía no descarta que el fuego que hizo arder a buena parte de la planta haya sido intencional. Hacia ese punto se dirigen las pericias que se hicieron en las primeras horas del sábado, luego de que las llamas fueran sofocadas.

En la noche del viernes, las lenguas de fuego alcanzaron grandes alturas y las columnas de humo se divisaban desde el centro de la ciudad de San Luis, pese a que la fábrica está ubicada en el Parque Industrial Norte. El fuego se inició en el interior del predio.



Los testigos que vieron a las personas en el interior de la fábrica aportaron datos que son estudiados por los efectivos para dar con los autores del siniestro, aunque la información con la que cuentan los investigadores es más bien escasa.

Trabajaron bomberos de la Policía de la Provincia y voluntarios, quienes tuvieron la primera tarea de evitar que el fuego se propagara a otras fábricas; en tanto que los oficiales de la comisaría cuarta y del Departamento de Investigaciones se encargaron de las investigaciones posteriores.

