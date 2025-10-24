La nueva vida de Gero Arias

El nuevo desafío de Gero Arias está a dos meses de concretarse: la primera pelea en un estadio de box ya fue anunciada y el influencer puntano se entrena con todo para la próxima etapa, que lo tiene muy entusiasmado.

Los entrenamientos son muy intensos junto al profesor Facundo “Sanguinario” Simal y llegaron después de una serie de acontecimientos que cambiaron la vida del joven. En marzo de este año, el atleta estuvo a nada de perder un dedo y tuvo que reconsiderar su mayor actividad, las dominadas. “De un día para el otro, todos mis planes se vinieron abajo”, escribió por entonces en un posteo de Instagram.

Entre otras actividades que difundió por sus redes sociales, Gero viajó a China para convertirse en monje Shaolin -por lo que tuvo que cortarse el pelo al rape- y presenció varias veladas de deportes de contacto.

“Estoy entrenando cada día como si mi vida dependiera de esto. Pero sin olvidar nunca de disfrutar el proceso, que ahora es fácil porque aunque me peguen por lo menos no tengo que hacer más de 300 dominadas todos los días”, agregó el influencer.

El mensaje que intenta dejar el puntano es que lo importante es luchar por los objetivos y superar los obstáculos que deja la vida.

Gero peleará el 20 de diciembre contra Tomás Mazza, otro influencer fitness, que ya tuvo fuertes palabras contra el puntano: “Es un boludo bárbaro”, le dijo.