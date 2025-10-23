Copa Argentina: Argentinos ya está en la final

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano de Córdoba en un partido correspondiente a las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

Los goles para el ‘Bicho’ los convirtieron Hernán López Muñóz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al ‘Pirata’ a los 36’ de la primera mitad.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal se clasificó a la final del campeonato, instancia en la que deberá medirse ante el ganador del duelo entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado para este viernes desde las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Copa Sudamericana

Lanús empató por 2 a 2 con la Universidad de Chile al término del partido que disputaron este jueves, en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, por el partido de ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

El atacante Rodrigo Castillo marcó por duplicado para darle la ventaja al conjunto argentino, a los 25 y 29 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Lucas Di Yorio descontó en 16 minutos de la segunda parte y el volante Charles Aránguiz igualó en el octavo minuto de descuento.

A pesar de que se le escapó el triunfo sobre la hora, el “Granate” consiguió un resultado positivo de cara al partido de vuelta, a disputarse el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00, en el estadio Néstor Díaz Pérez.