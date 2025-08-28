  • Nuestras redes
14°SAN LUIS - Viernes 29 de Agosto de 2025

14°SAN LUIS - Viernes 29 de Agosto de 2025

Dejó en el camino a Unión

Con las atajadas de Armani, River avanzó en la Copa Argentina

El Millonario se impuso desde los doce pasos ante el batallador elenco santafesino y se medirá ante Racing en la próxima instancia del campeonato. Montiel anotó el penal de la clasificación a cuartos de final.

Por redacción
| Hace 1 hora

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

 

El arquero del Millonario Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al Millonario a la siguiente instancia del campeonato.

 

Gonzalo Montiel convirtió el penal que cerró la serie. 

 

