Con las atajadas de Armani, River avanzó en la Copa Argentina

River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El arquero del Millonario Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al Millonario a la siguiente instancia del campeonato.

Gonzalo Montiel convirtió el penal que cerró la serie.