Con las atajadas de Armani, River avanzó en la Copa Argentina
El Millonario se impuso desde los doce pasos ante el batallador elenco santafesino y se medirá ante Racing en la próxima instancia del campeonato. Montiel anotó el penal de la clasificación a cuartos de final.
River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
El arquero del Millonario Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase al Millonario a la siguiente instancia del campeonato.
Gonzalo Montiel convirtió el penal que cerró la serie.
