"Pirateada" en La Pedrera: Belgrano ganó y quiere hacer historia en la Copa Argentina

Belgrano mostró este miércoles un buen desempeño futbolístico en Villa Mercedes y venció por 3 a 1 a Newell’s para meterse por primera vez en su historia en las semifinales de la Copa Argentina.

Con un doblete de Franco Jara a los 27 minutos del primer tiempo y a los 32 del segundo, y otro tanto de Lisandro López, a los 6 del complemento, el “Pirata” fue superior en todo el partido disputado en el estadio Único La Pedrera y ahora se medirá con Argentinos Juniors.

Newell´s se había puesto en ventaja por intermedio de Carlos González Espínola.

Newell’s pegó primero, apenas a los nueve minutos, con un gol del paraguayo González Espínola, quien definió con precisión tras una asistencia de Darío Benedetto, quien participó en su segundo partido como titular con la "Lepra".

Sin embargo, la ventaja duró poco: Belgrano se reorganizó, equilibró el juego y encontró la igualdad pasado el minuto veinte gracias a Jara, que abrió el marcador para el equipo cordobés con una volea de tijera que superó al arquero Juan Espínola.

En el segundo tiempo, Belgrano mostró superioridad en todos los aspectos del juego. Espínola tuvo una reacción destacable ante un tiro a quemarropa, pero no pudo controlar el rebote, que "Licha" López aprovechó para poner el 2-1 a favor del Pirata.

El equipo cordobés siguió manejando el ritmo del encuentro y selló la victoria a nueve minutos del final con una notable jugada colectiva que terminó nuevamente con Jara definiendo dentro del área para el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Belgrano se aseguró un lugar en las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde se enfrentará a Argentinos Juniors, buscando un pasaje a la final del torneo.

Síntesis

Copa Argentina.

Cuartos de final.

Newell's 1-3 Belgrano.

Estadio: Único La Pedrera (San Luis).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Martín Fernández, Luca Regiardo; Gonzalo Maroni, Éver Banega, Carlos González; Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el PT: 9m Carlos González (N); 23m Franco Jara (B).

Goles en el ST: 6m Lisandro López (B); 32m Franco Jara (B).

Cambios en el PT: 37m Fabián Noguera por M. Fernández (N).

Cambios en el ST: 10m Jerónimo Gómez Mattar por Regiardo (N); Josué Colman por Maroni (N); Giovani Chiaverano por Lollo (N); 24m Facundo Gauch por Tabares (N); 26m Julián Mavilla por N. Fernández (B); 36m Elías López por Morales (B); Gonzalo Zelarayán por Jara (B); 44m Bryan Reyna por L. Zelarayán (B).