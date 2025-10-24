Cuentas flacas en los clubes del Torneo Federal Regional Amateur

Entre los dirigentes de los clubes que participan en el Torneo Regional Federal Amateur se tornó indisimulable el malestar que tienen con autoridades provinciales porque sienten que, en vez de ayudarlos, los perjudican para poder enfrentar el certamen.

El enojo tiene dos motivos: los altos costos que demanda el servicio adicional de efectivos policiales y la imposibilidad de implementar mejores horarios para los partidos frente a las altas temperaturas. Le niegan la autorización para jugar de noche.

Antes de ponerse en marcha el torneo (el 19 de octubre) algunos dirigentes avizoraban lo que saltó a la luz en la primera fecha del TRFA, debido a que con lo que recaudaron muchos clubes “no les alcanzó para pagar los 840 mil pesos correspondientes a los 40 efectivos policiales que el Ministerio de Seguridad les obliga contratar”, apuntó una fuente del sector futbolístico.

Y, como ejemplo del mal negocio que significó para los clubes, dejaron trascender que este fin de semana, en un partido del norte puntano, sólo se vendieron 24 entradas. “¿Cómo hace esta institución para pagar los 840 mil pesos en concepto de seguridad policial y los más de 700 mil pesos para los árbitros?”, se preguntó la fuente.

A lo que sucedió en el norte puntano le acoplaron “la fea experiencia que tuvieron los clubes daractenses Defensores de Belgrano y Pringles que hasta la ganancia de la cantina tuvieron que usar para cubrir los gastos, es decir que quedaron con los bolsillos vacíos; en tanto que Jorge Newbery tuvo una pérdida de 100 mil pesos aproximadamente”.

Otra comidilla de esta situación que preocupa los clubes es la falta de reacción de los dirigentes de la Liga de Fútbol de Villa Mercedes y “más aún con un presidente que está atado de manos, debido a que a su vez funcionario provincial”.

Otro ingrediente que alimenta la bronca de las protagonistas del Torneo Regional Federal Amateur son las notas que han presentado en la jefatura de la Unidad Regional 2, “pidiendo que bajen la cantidad de efectivos a 20 policías y presentar otras opciones para mejorar la recaudación, como jugar de noche en estos días de altas temperaturas, pero se negaron rotundamente”, añadió la fuente.

Sobre la Secretaria de Deportes del gobierno provincial no quieren ni hablar del desencanto que tienen. “Para algunos clubes hay apoyo y para ‘engrosar’ su cuerpo de asesores. Hace pocos días la secretaria Muñiz salió a apoyar a un equipo de vóley de San Luis y a Villa Mercedes le sigue dando la espalda”, fustigó otro dirigente.