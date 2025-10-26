Colapinto resistió e hizo una carrera aceptable

El mayor mérito de Franco Colapinto en el Gran Premio de México fue mantenerse en carrera y terminar las 72 vueltas del autómodromo Hermanos Rodríguez. Eso le permitió terminar 16, virtual último, pero por delante de cuatro abandonos.

El piloto de Alpine largó en el puesto 20 en la grilla de largada y si bien salió pocas veces de las ubicaciones postreras, su mérito fue mantenerse en una compentencia muy accidentada.

Carlos Alonso, Niko Hulkenberg, Carlos Sainz y Liam Lawson fueron los corredores que abandonaron la carrera, que fue ganada por Lando Norris, el inglés de Mc Laren.