Otra amargura para River: lo eliminó Independiente Rivadavia

Sebastián Villa (el ex Boca Juniors) convirtió el 4-3 y eliminó a River de la Copa Argentina. De esta manera, por primera vez en su historia, Independiente de Rivadavia llega a la final de la Copa Argentina. De esta forma, el "Millonario" sufrió otro golpazo en la temporada.

El arquero Ezequiel Centurión, que se formó en el "Millonario", fue otra de las piezas claves de la victoria del elenco mendocino. Atajó pelotas claves durante el partido y en los penales, atajó el disparo de Miguel Borja.

Durante los 90 minutos reglamentarios, River desplegó su habitual estrategia ofensiva. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo el control del balón, generó numerosas oportunidades claras de gol y logró acercarse con insistencia al arco rival.

Sin embargo, las imprecisiones en la definición y la destacada actuación del arquero rival mantuvieron el marcador en cero, dejando al “Millonario” con la frustración de no haber podido abrir el juego en tiempo regular.

La tanda de penales fue un verdadero drama, con idas y vueltas que mantuvieron la tensión hasta el último disparo. Ambos equipos convirtieron y fallaron sus intentos, pero finalmente Villa, con sangre fría, sentenció la serie y le dio a Independiente de Rivadavia un logro histórico. La eliminación representa un golpe duro para River, que se encontraba ilusionado con llegar a la final, mientras que la “Lepra” celebró un triunfo que quedará marcado en la historia del club.

Este resultado deja en evidencia la creciente competitividad de los equipos del interior del país, capaces de enfrentarse de igual a igual con los grandes del fútbol argentino. Independiente de Rivadavia se prepara ahora para disputar su primera final de la Copa Argentina, mientras que River deberá replantearse su estrategia para los próximos compromisos, en busca de recuperar protagonismo en los torneos nacionales.

Copa Argentina 2025- semifinal

Independiente de Rivadavia 0 (4) -(3) 0 River Plate

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Andrés Gariano

El 11 inicial de Independiente de Rivadavia: Ezequiel Centurión; Sheyko Studer, Leonardo Costa, Alejo Osella; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Franco Amarfil, Luciano Gómez; Matías Alejandro Fernández; Alex Arce, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

El 11 inicial de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Cambio en el P.T: 36m. Facundo Colidio por Sebastián Driussi (R).

Cambios en el S.T: 1m. Miguel Ángel Borja por Maximiliano Salas(R); 16m. Maximiliano Meza por Juan Fernando Quintero (R); 17m. Cristian Leonel Jaime por Ignacio Fernández (R); 24m. Kevin Retamar por Mauricio Cardillo (I); 24m. Fabricio Sartori por Matías Fernández (I); 30m. Giuliano Galoppo por Kevin Castaño (R); 34m. Leonel Bucca por Álex Arce (I); 40m. Ezequiel Bonifacio por Alejo Osella (I); 40m. Diego Tonetto por Franco Amarfil (I).

Serie de penales

Miguel Borja: atajó Centurión

Luciano Gómez. convirtió

Giuliano Galoppo: erró

Leonardo Costa: erró

Facundo Colidio: convirtió

Fabricio Santori: convirtió

Maxi Meza: convirtió

Studer: convirtió

Gonzalo Montiel: convirtió

Villa: convirtió