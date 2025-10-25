Caras largas y un claro mensaje de Gallardo: así quedó River tras la eliminación

Un duro resultado, un presente complejo, bronca en los hinchas. Dificílmente esta quede como una simple derrota más para River. La caída por penales ante Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina dejó al plantel y al cuerpo técnico en la mira de los hinchas, que sumaron una nueva frustración y despidieron al equipo, otra vez, con insultos.



Marcelo Gallardo fue claro tras el partido: "No es para cualquiera sostenerse en este momento", dijo apuntando a los suyos.



Ni bien el remate de Sebastián Villa tocó la red para sentenciar la definición por penales, el rostro del Muñeco fue más que elocuente. La certeza de que se le había escapado uno de los objetivos del año lo golpeó de lleno y, por primera vez desde que ocupa el banco del club de su vida, quedó en el eje de la tormenta. Y si las balas ya le entran a él, los futbolistas se imaginan lo que les espera.



"Los hombres se destacan en estas situaciones, en momentos de reprobación, de crítica y de mucha maldad en la opinión. Todo eso va a suceder y hay que hacerse cargo. Después hay que ver quiénes estamos preparados para cambiar", agregó en una conferencia de prensa, a la postre, fallida, ya que terminó en apenas un encendido monólogo.



Tristeza, frustración, calentura. Tres de las emociones más evidentes del plantel y del propio Gallardo en Córdoba. Con caras largas y muestras de bronca, los futbolistas se fueron en silencio del Mario Alberto Kempes.



Cuestionados por la gente e insultados nuevamente una vez consumada la eliminación, esperan un clima hostil en el Monumental. El paraguas del DT ya no es suficiente y, luego de otro fracaso de enorme calibre, saben que ante Gimnasia no será un partido más: si no ganan, no se salva nadie.



El plantel de River vuelve esta tarde a Buenos Aires y tendrá un día libre. El lunes retomará los entrenamientos y, a la espera del diagnóstico de Sebastián Driussi (el único tocado de anoche), Gallardo tendrá prácticamente todos los futbolistas a disposición.



Será momento de emprender una semana decisiva y cargada de tensión, en la que "hay que ver quiénes están preparados para sostener este momento y salir adelante".



TyC Sports/Redacción.

