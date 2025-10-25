Colapinto quedó eliminado en la Qualy 1 y largará último en el Gran Premio de México
En el Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto argentino de Alpine buscó la mejor ubicación posible para la carrera principal, pero no le alcanzó.
| Hace 6 horas
Colapinto finalizó décimonoveno en la FP3. Foto: NA.
El piloto argentino de la escudería Alpine, Franco Colapinto, finalizó último en la Qualy 1 del Gran Premio de México y quedó eliminado de la segunda clasificación.
Su compañero francés Pierre Gasly, también quedó eliminado al finalizar décimoctavo.
Además de los dos pilotos de Alpine, los otros que quedaron fuera de la Qualy 2 son el brasileño Gabriel Bortoletto de Kick Sauber, el tailandés Alexander Albon de Williams y el británico Lance Stroll de Aston Martin.
