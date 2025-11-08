Franco Colapinto no pudo avanzar en la clasificación y largará desde el puesto 18
El piloto tuvo un despiste en la Sprint. Alpine logró reparar el auto, pero el argentino no tuvo un buen rendimiento en la qualy. En cambio, Pierre Gasly mostró un buen nivel y se metió entre los diez primeros.
Este fin de semana se disputa la 21° fecha de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, única competencia del calendario en Sudamérica.
En la Sprint, Franco Colapinto sufrió un accidente debido al agua acumulada en la pista y no pudo terminar la prueba.
Alpine trabajó hasta último momento para reparar el auto del argentino, quien finalmente pudo participar en la clasificación.
Colapinto terminó 18°. Por su parte, Pierre Gasly finalizó 9°, mientras que la pole position fue para Lando Norris.
El GP de Brasil se correrá el domingo desde las 14:00 de Argentina a 71 vueltas sobre el circuito de Interlagos, con un recorrido total de 306 kilómetros.
TN.
