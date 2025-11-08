Franco Colapinto no pudo avanzar en la clasificación y largará desde el puesto 18

Este fin de semana se disputa la 21° fecha de la temporada de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, única competencia del calendario en Sudamérica.



En la Sprint, Franco Colapinto sufrió un accidente debido al agua acumulada en la pista y no pudo terminar la prueba.



Alpine trabajó hasta último momento para reparar el auto del argentino, quien finalmente pudo participar en la clasificación.



Colapinto terminó 18°. Por su parte, Pierre Gasly finalizó 9°, mientras que la pole position fue para Lando Norris.



El GP de Brasil se correrá el domingo desde las 14:00 de Argentina a 71 vueltas sobre el circuito de Interlagos, con un recorrido total de 306 kilómetros.



TN.