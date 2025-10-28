Thiago Rodríguez se consagró campeón mundial y es un orgullo para La Toma

“Estamos muy felices por este nuevo logro de Thiago (Rodríguez), es un ejemplo y demuestra que los chicos pueden hacer cosas distintas en vez de andar en la calle”, señaló María Alejandra Alderete que es la mamá del flamante campeón mundial de powerlifting (levantamiento de potencia), en la categoría 15 años “Camboriu-Brasil 2025”.

La enorme satisfacción y alegría que transmite en sus palabras la madre del deportista oriundo de La Toma es compartida por toda su familia y amigos, ya que con el respaldo de ellos pudo cumplir este sueño de concursar en un campeonato mundial.

Para llegar a esta instancia Thiago, que entrena en el gimnasio “Team Rojas”, tuvo que superar diversos obstáculos. Tras alcanzar el cetro de campeón Iberoamericano en Chile 2024, continuó con su preparación y para revalidar méritos tuvo que medir fuerzas en distintos torneos que se llevaron a cabo a lo largo de este año en la provincia y en el país.

De esta manera, el deportista que es alumno del cuarto año de Colegio Técnico N° 28 “Juan Martín de Pueyrredón” de la capital del mármol ónix, ganó el derecho de participar y el resultado de su sacrificio se vio cristalizado cuando se colgó y besó la medalla de oro en el “Mundial de Camboriú 2025”: levantó 175 kilos de peso muerto, 170 kilos en la modalidad sentadilla y 85 kilos de pecho.

“Es un orgullo para nuestra querida La Toma tener un campeón mundial en el deporte. Thiago se esforzó mucho y es un ejemplo de que los jóvenes hacen cosas buenas”, recalcó María Alejandra Alderete.