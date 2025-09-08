Robaron en una distribuidora de la avenida Lafinur

Una distribuidora de la avenida Lafinur fue víctima de un robo en el que un conocido delincuente de la zona ingresó por un ventiluz y se llevó dinero y teléfono celulares. Los dueños del comercio hicieron la denuncia y dijeron que reconocieron al ladrón en la filmaciones de las cámaras de seguridad.

El hecho se produjo en la madrugada del lunes en un local ubicado en la esquina de Lafinur y avenida España y el ladrón sería un menor de edad conocido en la zona por sus constantes hechos delictivos. El lugar por donde ingresó está en la parte de atrás del comercio, por lo que actuó sin inconvenientes.

Lo que no sabía era que las cámaras lo registraron mientras se hacía del dinero y los elementos robados. La Policía, con la identificación del delincuente, está en su búsqueda.