Golpe millonario

Robaron en un local del barrio Jubilados tras forzar la puerta de vidrio

Un comerciante denunció que le sustrajeron ropa deportiva, calzado y ropa interior por un valor cercano a los 5 millones de pesos en su negocio ubicado en Falucho y Honduras.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un comerciante del barrio Jubilados denunció este fin de semana que delincuentes ingresaron a su local tras forzar la puerta de vidrio de acceso, ubicada en la esquina de Falucho y Honduras. El hecho ocurrió durante la madrugada y, según el testimonio de la víctima, los ladrones se llevaron toda la mercadería: ropa deportiva, calzado, prendas de mujer e indumentaria interior, valuada en aproximadamente 5 millones de pesos.

 

Los delincuentes forzaron dos candados y lograron abrir la puerta principal, dejando el comercio completamente vacío. Solo quedaron tiradas algunas prendas menores, como un par de medias y un boxer. La víctima explicó que en el lugar no hay cámaras de seguridad y que, aunque hay un mercado y una verdulería en la misma cuadra, nadie escuchó ni vio nada en la madrugada.

 

El damnificado alquila el local desde hace poco tiempo y aseguró que es la primera vez que logra ingresar un robo de esta magnitud. Vecinos de la zona señalaron que en los alrededores del barrio José Hernández y La Roca ya se registraron hechos similares, lo que genera preocupación por el crecimiento de los delitos en ese sector de la ciudad.
 

 

