Bartolo fue a buscar victorias tras la derrota

Luego de la derrota que sufrió el bloque oficialista en el Congreso de la Nación, el senador nacional por San Luis, Bartolomé Abdala, uno de los seis legisladores que apoyaron el veto presidencial a la discapacidad, se hizo una escapadita al Monumental en busca de triunfos.

Aficionado al fútbol, el senador libertario vio “de cerca” a la selección y posteó una foto con su hija al borde del campo de juego. “Disfrutando de la magia de Messi. ¡Gracias Leo! ¡Gracias Scaloneta”, escribió el puntano, sonriente.