Bartolo fue a buscar victorias tras la derrota
Uno de los pocos senadores que apoyó el veto del presidente Javier Milei a la discapacidad fue al Monumental a ver la despedida de Messi luego de la sesión.
Por redacción
| Hace 2 horas
Luego de la derrota que sufrió el bloque oficialista en el Congreso de la Nación, el senador nacional por San Luis, Bartolomé Abdala, uno de los seis legisladores que apoyaron el veto presidencial a la discapacidad, se hizo una escapadita al Monumental en busca de triunfos.
Aficionado al fútbol, el senador libertario vio “de cerca” a la selección y posteó una foto con su hija al borde del campo de juego. “Disfrutando de la magia de Messi. ¡Gracias Leo! ¡Gracias Scaloneta”, escribió el puntano, sonriente.
LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
Más Noticias
03 de septiembre de 2025