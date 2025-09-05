  • Nuestras redes
15°SAN LUIS - Viernes 05 de Septiembre de 2025

15°SAN LUIS - Viernes 05 de Septiembre de 2025

Pleno centro de San Luis

Para robarle, le abrieron el auto con su hija adentro

Sucedió cuando la madre de la chica había bajado un instante para llevar a su otra hija a la escuela. Apareció un video que sería del auto en el que iban los ladrones. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Romina Castillo, vecina de la ciudad de San Luis, difundió en su cuenta en Facebook un video en el que se ve un vehículo que, según considera, fue utilizado por los delincuentes que le robaron lo que había dejado adentro de su auto. Los ladrones aprovecharon, en pleno centro de San Luis, que una de sus hijas había quedado sola en el interior del rodado.

 

 

El hecho de inseguridad que le tocó vivir ocurrió esta semana cuando fue a llevar a las chicas al colegio y estacionó en la esquina de General Paz y Belgrano.

 

 

La mujer detalló que cuando se bajó para dejar a una de sus hijas, un malviviente aprovechó la oportunidad, abrió el vehículo que estaba estacionado y le robó sus pertenencias, sin importarle que en el auto había quedado una de las nenas.

 

 

“Ella quedó muy angustiada y asustada a causa de estas personas a las que no les interesa nada y andan robando como si nada les importara. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero debemos tener mucho cuidado”, advirtió la mujer.

 

 

“Realicé la denuncia correspondiente y luego una señora muy amablemente nos brindó una cámara en donde se puede ver el auto de color bordò que había visto estacionado delante de mí. Son dos hombres los ladrones”, precisó.

 

 

