15°SAN LUIS - Viernes 05 de Septiembre de 2025

15°SAN LUIS - Viernes 05 de Septiembre de 2025

Ciudad de San Luis

Una menor herida en un choque entre motos

Ocurrió cerca de las 12:15 en el cruce de Avenida Lafinur y 9 de Julio, Investigan si una de las motos pasó en rojo. La lesionada viste ropa escolar.

Por redacción
| Hace 2 horas

Una estudiante, que era transportada en una motocicleta, resultó lesionada en un choque contra otra moto en la esquina de la Avenida Lafinur y 9 de Julio, en la zona oeste del centro capitalino.

 

Con exactitud aún la Policía no pudo establecer cómo se produjo la colisión, pero de acuerdo a comentarios de algunos testigos se estima que uno de los rodados cruzo en rojo porque hoy, en esa zona, los semáforos funcionaban con normalidad.

 

Por las lesiones que sufrió la nena, se vivieron momentos de nerviosismo y desesperación a la espera del arribo de la ambulancia.

 

El accidente ocurrió en un sector de la ciudad que tiene mucha actividad comercial y coincidió con el horario de salida de las escuelas. Ante la interrupción del tránsito para asistir a la lesionada y los conductores, se generó una congestión que demoró la circulación.

 

 

