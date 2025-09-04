"Sin aumento hay paro total": escala el reclamo de los municipales

Trabajadores municipales vienen desplegando una serie de asambleas, donde han debatido el lamentable presente laboral, en el que están a la deriva de un ajuste brutal. En 3 días se han desarrollado 15 encuentros, donde dijeron presente 11 sectores organizados y movilizados. En las últimas horas determinaron que "sin aumento hay paro total de actividades".



De acuerdo a lo que planteó el Consejo Directivo Provincial de ATE San Luis, los salarios se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, lo que hace que sea imposible llegar a fin de mes y que trabajadores y trabajadoras deban endeudarse para pagar gastos básicos como alquiler, alimentos, transporte, remedios, consultas médicas, entre otras necesidades.



"Esta situación no es nueva y desde nuestra ATE se viene exigiendo al Ejecutivo municipal una recomposición salarial acorde a los niveles de inflación reales, sin embargo, los aumentos que se han otorgado no responden a las necesidades reales. Por este motivo, las y los trabajadores municipales, desde el día lunes llevan asambleas para organizar las acciones gremiales que posibilidad en de una vez por todas soluciones acordes al momento de crisis económica que atraviesan sus familias", remarcaron desde el gremio.

Dramas puntuales



Según especificaron, piden respuestas urgentes en torno a una serie de problemáticas muy puntuales y graves. Por un lado, reclaman la recomposición salarial, el paso de sumas no remunerativas al básico y recategorizaciones. Pero también requieren pases a planta permanente, entrega de ropa de trabajo, igualdad en el pago de suplementos adicionales con todos los sectores y mejora en las condiciones de seguridad e higiene en los diferentes sectores.



"En las próximas horas, en las asambleas se decidirán los pasos a seguir y los detalles para iniciar el paro si el Ejecutivo sigue sin respuestas", aseveraron.

