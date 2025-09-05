Al ritmo de "La Mona" Jiménez, Potrero define sus candidatos a intendente

El sábado 20 de septiembre a la medianoche, mientras “La Mona” Jiménez y miles de personas reciban la primavera en Potrero de los Funes, vencerá el plazo para la presentación de las listas con los candidatos que competirán por la intendencia de la localidad.

Ese día de inicio de estación se conocerán, entonces, los nombres de los postulantes a jefe comunal en la localidad turística, comandada ahora por Damián Gómez, del Partido Justicialista, quien ya manifestó públicamente su decisión de ir por la reelección.

“Estamos trabajando para eso”, le dijo a El Diario de la República hace unas semanas y esas palabras son conducentes con su actividad en redes sociales, donde se lo ve en modo campaña.

La incógnita que queda por develar es quién será el candidato que le hará fuerza desde el oficialismo provincial. A principios de año parecía número puesto el actual presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Olagaray, pero su nombre parece haberse desinflado ante algunos cuestionamientos de los vecinos.

De todos modos, Olagaray cuenta con el visto bueno del gobernador Claudio Poggi y, según denunció Gómez, es la cara visible de una intendencia paralela que el oficialismo montó en Potrero de los Funes para desgastar la gestión del actual mandatorio municipal con recursos provinciales y nacionales y así quedarse con la localidad turística.

Especulaciones al margen, la elección municipal de Potrero también representa la última actividad electoral de un 2025 que estuvo cargado de votaciones. Las elecciones serán el domingo 9 de noviembre y la campaña electoral comenzará formalmente un mes antes.