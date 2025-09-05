Mañanas frías y tardes agradables, la perspectiva del fin de semana

Con más 20 localidades que recibieron el viernes con temperaturas bajo cero, la provincia se prepara para un fin de semana con mañanas muy frías, en las que no se descartan heladas, y tardes agradables.

La jornada del viernes será una continuidad de la semana en la que se vivieron madrugadas y noches frescas y temperaturas que rondaron los 18 grados a la siesta, siempre con el frío como predominante. El viento sur rotará por la noche hacia el norte.

Pero el sábado, la Red de Estaciones Meteorológicas anuncia una suba de la temperatura mínima –la máxima también rozará los 18 grados- con el cielo despejado y viento fuerte, con ráfagas del noreste.

Para el domingo se esperan heladas en la madrugada y tardes en donde habrá 17 grados de máxima, aunque el viento será nuevamente el protagonista, del cuadrante norte y con ráfagas muy fuertes.

En cuanto a la noche del viernes, la localidad más fría de la provincia fue Arizona, donde se registraron cinco grados bajo cero. En el Valle del Pancanta, hubo 4 grados bajo cero.