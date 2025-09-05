Pidieron prisión preventiva a un hombre que ofreció plata para matar a una mujer

La Fiscal Adjunta Marisol Boschi y la Fiscal María Delia Bringas, de la Fiscalía Especializada en Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores Nº 1, pidieron este viernes la prisión preventiva de Wilson Sánchez por 120 días, al imputarlo por “incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos” en perjuicio de una mujer con la que mantuvo un vínculo breve.

La audiencia se realizó en el Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo del juez subrogante Juan Manuel Montiveros Chada. El acusado estuvo asistido por la defensora adjunta Lorena Luna, quien requirió aplicar el artículo 40 de la Constitución Provincial para prorrogar la detención por ocho días. De ese modo, la situación procesal del imputado se definirá al vencer ese plazo o antes, si la defensa lo solicita.

Según la Fiscalía, tras la ruptura del vínculo, Sánchez hostigó a la víctima por redes sociales, le enviaba mensajes amenazantes, difundía fotos y datos íntimos en grupos y llegó a involucrar a las hijas mayores de la denunciante y a su entorno. La situación se agravó cuando ofreció dinero a un tercero para que atentara contra la vida de la mujer. Pese a las medidas de restricción dictadas en junio y agosto, persistió en sus amenazas.

Entre las pruebas, se incorporaron declaraciones de la víctima, informes del Departamento de Delitos Complejos que vinculan al acusado con las cuentas usadas para los ataques, capturas de mensajes, informes de riesgo del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario que ubicaron a la mujer en nivel alto de peligro, además de actas de detención, antecedentes y dispositivos electrónicos secuestrados en allanamientos.

La Fiscalía sostuvo que la prisión preventiva es necesaria para resguardar a la víctima y a su familia, ya que el acusado incumplió medidas judiciales y generó un estado constante de temor. Hasta la definición de su situación, Sánchez permanecerá detenido en sede policial.