Prometieron ajuste, pero hay 22 ministerios, parientes y exfuncionarios reubicados

Cuando Claudio Poggi juró como gobernador, aseguró que su gestión sería un ejemplo de austeridad: menos gasto político, menos cargos, menos privilegios. Sin embargo, el organigrama oficial y la trama oculta del poder muestran lo contrario.



Hoy, la administración provincial tiene 22 áreas con rango ministerial o equivalente, y hasta creó un ministerio que no existía: PANE, el Plan Alimentario Nutricional Escolar. Sí, el mismo programa que derivó en uno de los mayores escándalos sanitarios de los últimos años: centenas de escolares intoxicados tras consumir los productos distribuidos por el Gobierno. Un hecho que no solo dejó consecuencias en la salud de los niños, sino que hoy está bajo la lupa judicial con dos investigaciones penales abiertas. Y aun así, se le dio rango ministerial y se amplió su estructura.

Pero el crecimiento no se detiene ahí. El propio Poggi admitió públicamente que le creó un cargo a su esposa, Sandra Correa, para que la “tomen en cuenta”. Un contrato con remuneración no informada que integra la estructura oficial. Y la lista sigue: ministros que fueron “despedidos” reaparecieron como asesores, con contratos fuera de escala. Un caso concreto es el de Claudia Spagnuolo, exministra, ahora ubicada en Salud.

Además, hay un dato que incomoda en la mesa política: un ex ministro habría mantenido contratos como asesor. Lo que plantea un doble cobro incompatible con el espíritu del “gobierno austero”. A la trama se suma Fabiana Zárate, exesposa del vicegobernador Ricardo Endeiza, quien también aparece dentro de la estructura oficial, en este caso como Fiscal de Estado.

En paralelo, se habla de contratos ocultos y salarios que nadie transparenta, mientras la provincia aplica ajustes sobre programas sociales, proveedores y hasta empleados. Prometieron recorte. ¿Qué hay hoy? Más cargos, más gasto y más preguntas que respuestas.

¿Será que el ajuste era solo para los de abajo, mientras arriba se multiplican los ministerios, los asesores y los contratos VIP? Porque la foto actual muestra a Poggi como gobernador, con su esposa en la nómina, Endeiza cobrando como juez y supuestamente también como asesor, Spagnuolo reciclada en Salud, parientes directos del vicegobernador con cargos en el Gobierno y un listado de nombres con sueldos fuera de escala.

Prometieron achicar el Estado, pero hoy hay 22 ministerios y más asesores que nunca. Crearon PANE, un ministerio que nació de un programa que intoxicó a cientos de chicos y que hoy acumula dos causas penales. Hablaron de austeridad, pero la esposa del Gobernador es asesora, un primo y una exesposa del vicegobernador están dentro de la estructura, y exministros siguen cobrando. ¿Quién paga la fiesta? Contratos fuera de escala y sueldos ocultos en plena crisis. Esa es la pregunta que nadie responde.