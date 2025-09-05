San Luis vibra al ritmo del rally argentino: conocé los itinerarios

La pasión por el rally, una de las actividades más populares de los puntanos, late fuerte con la realización de la séptima fecha del campeonato argentino. La competencia se desarrollará desde este viernes y hasta el domingo.

En La Punta, la antesala de la fiesta fue con el desarrollo del shakedown, que ya fue noticia con un espectacular vuelco que protagonizó uno de los protagonistas.

La organización de la competencia destacó que esta fecha en suelo puntano tendrá un recorrido variado que mezcla sectores rápidos, caminos técnicos y el tradicional marco urbano de la ciudad de San Luis.

Incluirá un total de 13 pruebas especiales y 125,92 kilómetros cronometrados.

Tras la apertura con el shakedown (tramo “José Abaca – El Cabildo” (3,90 km), a la tarde está prevista la firma de autógrafos en la Plaza Pringles.

A las 20:00, está prevista la largada promocional sobre la rampa frente a la Iglesia Catedral.

El sábado la acción comenzará a las 08:03 con el tramo “Paso del Rey – Inti Huasi” (14,30 km), seguido por “Ruta 10 – Cañada Honda” (9,17 km) y “La Arenilla – Paso del Rey” (11,37 km).

Tras el reagrupamiento, el rulo se repetirá nuevamente por la tarde, antes del cierre con el Súper Especial “Ejército Argentino” (1,82 km) a las 15:51.

En total, la jornada sabatina ofrecerá siete pruebas y 71,50 kilómetros cronometrados, con un recorrido variado que requerirá concentración y regularidad.

Jornada de cierre

El domingo la actividad comienza a las 08:33 con el tramo “Río Grande – El Trapiche” (12,78 km), seguido de “Punta Sol – Ruta 31” (10,90 km) y “Estancia Grande – Potrero de los Funes” (5,69 km).

Tras el reagrupamiento, se repetirán los dos primeros tramos y el cierre llegará a las 13:28. con el Súper Especial de Potrero de los Funes (1,37 km).

Serán seis pruebas y 54,42 km cronometrados.

A las 14:00, se llevará a cabo la ceremonia de premiación en el Autódromo Potrero de los Funes.

Recorrido

Viernes 5 de septiembre

Shakedown (3,90 km) Clases: RC5, RC4 y RC3. Copa Toyota, RC-MR y RC2

19:30 - Firma de autógrafos - Plaza Pringles

20:00 - Rampa de Largada Promocional - Plaza Pringles

Sábado 6 de septiembre

08:03 PE1 - Paso Del Rey - Inti Huasi I (14,30 km)

08:36 PE 2 - Ruta 10 - Cañada Honda I (9,17 km)

09:24 PE 3 - La Arenilla - Paso Del Rey I (11,37 km)

13:02 PE 4 - Paso Del Rey - Inti Huasi II (14,30 km)

13:35 PE 5 - Ruta 10 - Cañada Honda II (9,17 km)

14:23 PE 6 - La Arenilla - Paso Del Rey II (11,37 km)

15:51 PE 7 - Super Especial Ejército Argentino (1,82 km)

Total pruebas especiales etapa 1: 7 Total kilómetros cronometrados: 71,50 km

Domingo 7 de septiembre

08:33 PE 8 - Río Grande - El Trapiche I (12,78 km)

09:01 PE 9 - Punta Sol - Ruta 31 I (10,90 km)

09:39 PE 10 - Est. Grande - Potrero de los Funes I (5,69 km)

12:12 PE 11 - Río Grande - El Trapiche II (12,78 km)

12:40 PE 12 - Punta Sol - Ruta 31 II (10,90 km) Power Stage

13:28 PE 13 - Super Especial Potrero de los Funes (1,37 km)

Total pruebas especiales etapa 2: 6 Total kilómetros cronometrados: 54,42 km

Total de pruebas especiales rally: 13 Kilómetros totales cronometrados: 125,92 km

Miguel Baldoni buscará ser profeta en su tierra

La RC2 reúne doce tripulaciones y entre ellos estará Miguel Baldoni que junto a Gustavo Franchello, lideran el campeonato.

Se devorarán los caminos al mando de un Skoda Fabia Rally2, mientras que Federico Villagra y Diego Curletto lo harán con un Hyundai i20 Rally2.

También estarán Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), la dupla uruguaya Rodrigo Zeballos / Sebastián González, el boliviano Sebastián Franco–Lucas Hurtado, ambos con Citroën C3 Rally2, el regreso de Martín Scuncio / Javier Román (Skoda) y el pampeano Luis Arceluz junto a Ezequiel Queralt (Citroën).

La lista de la clase se completa con Augusto D'Agostini / Juan Pablo Carrera, Diego Miceli / Sergio Daparte, los bonaerenses Claudio Robustelli–Mariano Pissaco, Antonio Prevedello / Leonardo Londero y Diego Martínez / Gonzalo Díaz, todos en Skoda Fabia Rally2.

Fuente: Prensa Rally Argentino