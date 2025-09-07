De San Luis a Roma: un puntano vivió una canonización histórica en el Vaticano

Roma vibró con una ceremonia histórica. La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, dos jóvenes italianos que marcaron a generaciones enteras, quedó grabada como uno de los hitos más esperados del Jubileo 2025.

Entre la multitud que colmó la Plaza San Pedro estuvo Luciano Perassi, un joven puntano que viajó a Roma y no ocultó su emoción. “Es algo que no puedo describir con palabras. Sentir que fui testigo de la canonización de dos jóvenes que entregaron su vida a la fe es único. Es un recuerdo que me va a acompañar siempre”, expresó con la voz entrecortada.

Para Perassi, lo más impactante fue ver cómo la juventud se convirtió en protagonista en el corazón de la Iglesia: “Carlo era de nuestra época, del siglo XXI, y Pier Giorgio fue un ejemplo a principios del siglo XX. Los dos muestran que la santidad no tiene edad ni tiempo. Eso emociona muchísimo”.

La ceremonia se vivió con intensidad, entre banderas, cantos y oraciones de miles de peregrinos. En ese marco, Perassi subrayó el valor de estar en el lugar justo en el momento justo: “Roma nos está regalando una página de la historia de la fe. Haber estado acá es una gracia enorme”.