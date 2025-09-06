¿Se verá en San Luis la luna de sangre por el eclipse total?

Desde las 12:28 hasta las 17:32 del domingo 7 de septiembre de 2025, el cielo nocturno presentará un fenómeno poco común: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre. Este evento será visible en su totalidad desde el este de África, Asia y Australia, mientras que en otras regiones podrá apreciarse de manera parcial.

Donde se verá de manera total es en los lugares del mundo que al momento del fenómeno sea de noche, por lo que en San Luis y en el resto del continente no se podrá apreciar.

Según la NASA, el eclipse lunar total ocurrirá entre las 14:30 y las 15:52 hora de Argentina cuando la Luna atravesará completamente la sombra umbral de la Tierra. Durante este intervalo, el satélite natural adquirirá un tono rojizo intenso, un fenómeno fascinante que, en esta ocasión, marcará el inicio de una serie de eventos astronómicos destacados.

Dos horas antes y dos horas después se producirá lo que se llama eclipse parcial prenumbral, que ocurre cuando la luna empieza su recorrido por la sombra y en la retirada.

No se podrá observar en el continente americano, pero será visible en su máxima expresión desde el este de África, Asia y Australia, según datos de la agencia espacial. En otras regiones, como Europa y partes de Oceanía, el fenómeno podrá observarse parcialmente, según el momento en que el satélite salga o se oculte en el horizonte.