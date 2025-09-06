En San Luis hay más varones que mujeres

La ciudad de San Luis es el lugar donde está la mayor concentración de pobladores. Foto: Municipalidad de San Luis.

El estudio más reciente de distribución geográfica de la población indica que, tal como se publicó en 2024 con los resultados del censo realizado en 2022, San Luis superó el medio millón de habitantes. Los 541.025 ciudadanos que viven en territorio puntano representan el 1,16 por ciento de la población total del país. En la provincia viven 271.453 varones, 269.554 mujeres y 18 personas no binarias.

Los datos son de junio de este año y corresponden a la última actualización que hizo el Registro Nacional de las Personas (Renaper) con un trabajo elaborado por la Dirección Nacional de Población en base a los registros del organismo y con personas identificadas con DNI con proceso digital, libreta celeste o tarjeta, al mes de Junio del 2025.

La mitad de los puntanos (254.286 personas) viven en el Departamento General Pueyrredón que se convierte, de esa manera, en el más poblado de la provincia. El departamento San Martín, con poco más de 5 mil habitantes, es la contracara.

El rango de mayor presencia poblacional en la provincia son las mujeres que tienen entre 25 y 29 años, quienes sumados a los varones de esa misma franja etaria suman unos 50 mil puntanos. Para cuando se realizó el estudio había solo 39 mujeres y 12 varones que superaron los 100 años.

El dato curioso es que según el Censo nacional de 2022, en San Luis había 542.069 personas, lo que significa poco más de mil personas más que el último relevamiento.