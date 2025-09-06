¿Tenés este pasaporte? Podría no servirte para viajar y tenés que devolverlo

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratorios.

El problema se originó por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Aunque no afecta a la totalidad de las impresiones —se estima que hay entre 5.000 y 6.000 casos reales—, el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

cuáles son los números de serie afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, alcanza a un universo superior a 200 mil documentos. Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

AAL314778 hasta AAL346228

AAL400000 hasta AAL607599

AAL616000 hasta AAL620088

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER o a los consulados en el exterior para su verificación.

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo enviará al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la producción “se encuentra normalizada” desde hace varias semanas.