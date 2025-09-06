  • Nuestras redes
Sabado 06 de Septiembre de 2025

Alerta nacional

¿Tenés este pasaporte? Podría no servirte para viajar y tenés que devolverlo

El RENAPER detectó un error invisible en la tinta de seguridad de pasaportes serie AAL. Afecta el control migratorio. Cómo revisar el número y qué hacer.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Gobierno Nacional solicitó la devolución de miles de pasaportes pertenecientes a la serie AAL debido a una falla de seguridad en su fabricación que compromete su validez internacional. Según el informe, la falla es invisible al ojo humano pero detectable por los equipos de lectura en puestos migratorios.

 

El problema se originó por una partida defectuosa de tinta negra de seguridad, suministrada por un proveedor alemán. Aunque no afecta a la totalidad de las impresiones —se estima que hay entre 5.000 y 6.000 casos reales—, el RENAPER no tiene certeza de cuáles documentos presentan la imperfección dentro del universo comprometido.

 

cuáles son los números de serie afectados

El alerta, reportado inicialmente por el Consulado argentino en San Pablo, alcanza a un universo superior a 200 mil documentos. Las numeraciones potencialmente comprometidas son:

 

  • AAL314778 hasta AAL346228

     

  • AAL400000 hasta AAL607599

     

  • AAL616000 hasta AAL620088

     

El Gobierno solicitó a todas las personas con pasaportes dentro de esos rangos numéricos que los presenten al RENAPER o a los consulados en el exterior para su verificación.

 

Si el documento está correcto, será devuelto. Si presenta la falla, el RENAPER imprimirá uno nuevo sin costo y lo enviará al ciudadano afectado. Fuentes oficiales afirmaron que la producción “se encuentra normalizada” desde hace varias semanas.

 

