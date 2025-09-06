"El Gato" Fernández endurece sus críticas a Milei

El candidato a diputado nacional por el justicialismo, Jorge “Gato” Fernández sostuvo que la elección del 26 de octubre próximo es crucial porque “hay que ponerle un límite a esta crueldad contra los jubilados y los discapacitados, a aquellos que quieren eliminar la educación pública y gratuita” y que “quieren gobernar para unos pocos”.



A los peronistas les pidió acompañamiento y trabajo “para que evitemos que este hombre (Milei) sea el sepulturero del peronismo”.

“Gato” Fernández, junto a los otros integrantes de la lista, este jueves y viernes desplegaron una intensa agenda en Villa Mercedes con visitas barriales, encuentro con instituciones y una ronda con medios de prensa.



Luego se trasladó a La Toma, donde se reunió con vecinos y militantes peronistas. En la sede del PJ los instó a unir fuerzas y trabajo para obtener un buen resultado. “La elección del 26 de octubre es determinante, de supervivencia, porque en San Luis ni en la Argentina habrá 2027 si no hay 2026”.



A diferencia del mensaje que se trata de instalar en San Luis no dándole valor a esta votación, el candidato sostuvo que “hay que ponerle un límite a este individualismo” que reina en el país. “Un país no crecerá de ninguna manera con grieta, con un presidente que insulte todo el día, que por ejemplo diga que el Congreso es un nido de ratas y que ataque a los periodistas que no son complacientes con él”.



Luego de manifestar que “duele el escándalo de las coimas” que involucra a aquellos que “supuestamente venían a corregir” lo que estaba mal en el país, insistió en que hay que ponerle un freno a la crueldad contra los que menos tienen o aquellos que necesitan la mano solidaria del Estado como los discapacitados. “Esto no puede suceder en la Argentina, se ríen, se solazan de ellos y además dicen que el (Hospital) Garrahan es un gasto”.



“Acá en San Luis jamás se afectó el salario de los trabajadores, siempre se trabajó para desarrollarnos como provincia e incluso teníamos hasta un fondo anticrisis, por eso nos van a venir a enseñar lo que es equilibrio fiscal”, concluyó.