Un docente desesperado: "Me quieren expulsar de mi trabajo"

Docente con 31 años de carrera, atleta que acumula medallas por correr 42 y 21 kilómetros, Pablo Javier Berselli recurrió a un video que hizo público para defenderse de la acusación de “Estafa al estado” que le impuso el Gobierno Provincial.

Berselli tiene 54 años y según él nunca tuvo una denuncia penal en su contra hasta que en la caza de brujas que impulsó el Gobierno de Claudio Poggi cayó como parte de una supuesta organización destinada a hacer, firmar y presentar certificados médicos truchos.

“Ningún político puede decir que es ni la mitad de lo honesto que soy yo”, desafió el docente en el video que dura poco menos de 5 minutos y que filmó en su casa, con una pizarra a modo explicativa detrás y cerca de las medallas que ganó como atleta. “Me entreno todos los días, no fumo, no tomo, soy una persona disciplinada”, se describió.

Esa disciplina no sería la que tienen algunos de sus colegas a los que denunció durante su paso por la docencia en tres escuelas de San Luis. “He visto maestros borrachos, maestros drogadictos y maestros ladrones, que se robaban cosas de las escuelas. Los denuncié pero nunca me escucharon”.

La acusación que pesa sobre el profesor comenzó a gestarse el 5 de julio de 2023, cuando se enfermó y para justificar su ausencia en la escuela pidió un certificado a un médico, que se lo otorgó al instante. “No sabía que era trucho”, se justificó en el video.

Un año y medio después de la presentación del documento, el Gobierno lanzó una agresiva investigación en la que rastreó empleados que, supuestamente, presentaban certificados apócrifos para ausentarse de sus puestos de trabajo. Luego de suspenderlo tres meses sin goce de sueldo, ahora el estado comenzó el proceso de cesantía para Berselli.

“Me quieren expulsar de mi trabajo”, agregó el docente, quien repitió que nunca compró un certificado médico. Además, el empleado consideró excesiva la pena de tres meses sin cobrar por solo un día de ausencia y sospechó que alguien se adueñó del dinero que le correspondía a su salario.

Pablo aseguró que hizo todos los descargos legales y que presentó sus pruebas, entre ellos certificados de asistencia perfecta durante 2024 en una de las escuelas y constancias de que nunca usó los cinco días por licencias particulares anuales que le permite el estatuto docente. Pero se quejó porque no fue escuchado.

El docente agregó que el Gobierno Provincial avasalló sus derechos y que los que “en realidad los que estafan al Estado son los que siempre estuvieron en la política”. En el video, Berselli desliza también críticas a la gestión anterior y dijo que San Luis tanto antes como ahora está gobernado por una tiranía.

&nbs

p;