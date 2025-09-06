Conocé los proyectos que pasaron a la instancia nacional en la Feria de Ciencias
Los alumnos y docentes seleccionados pasaron a la instancia nacional, que tendrá cuatro sedes. Establecimientos de toda la provincia fueron premiados.
Escuelas de San Luis, La Punta, Quines, Villa Mercedes, Sam Francisco, Fortuna, El Volcán, Candelaria, Buena Esperanza, La Toma y Cortaderas pasaron la instancia provincial de la Feria de Ciencias y clasificaron a la Nacional, que se desarrollará en cuatro etapas, entre octubre y noviembre.
Divididas en ejes, los proyectos matemáticos y artísticos irán a Posadas; en tanto los científicos irán a Cafayate, en Salta; y el tecnológico recalará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tendrá lugar la ceremonia de cierre de la Feria de Ciencias y Tecnología 2025.
Los proyectos ganadores en San Luis fueron los siguientes.
Eje Matemático:
‘Juega, aprende y crece’ – ENI N°22 ‘Un Mundo de Sueños’ – nivel Inicial – Villa Mercedes.
‘Shazam! ¿Qué probabilidad hay que te caiga un rayo?’ – EPA N°11 ‘Dr. Carlos Juan Rodríguez’ – nivel Primario – San Luis.
‘CardioInsight: Una mirada inteligente a la salud del corazón’ – C.E. ‘Causay’ – secundario orientado – San Luis.
‘Dividímatico’ – Instituto Superior de Educación e Innovación (ISEeI) – nivel Superior – San Francisco del Monte de Oro.
Eje Artístico:
‘Jugando con Palabras y Sonidos’ – Escuela N°30 ‘General Pedernera’ – nivel Inicial – Villa Mercedes.
‘Caza-Talentos’ – Escuela N°149 ‘Manuel Láinez’ – nivel Primario – Fortuna.
‘Biosustentabilidad en Movimiento’ – EPA N°1 ‘Maestra Rosenda Quiroga’ – secundario orientado – La Punta.
‘Bitácora de la Independencia’ – Escuela Generativa ‘WAYRA’ – secundario básico – San Luis.
Eje Científico:
‘Si me pierdo… ¿Qué?’ – EPA N°2 ‘Puertas del Sol’ – nivel Inicial – San Luis.
‘Eco Guardianes de la Hoya. Conciencia ambiental en acción’ – Escuela Generativa ‘Horizonte’ – nivel Primario – El Volcán.
‘Agua más limpia, vida más sana. Filtros caseros para zonas rurales’ – Circuito Generativo N°24 ‘Caminitos del Norte’. Escuela N°54 ‘Delfina Varela’ – secundario básico – Candelaria.
‘Raíces de mi Tierra Puntana’ – Instituto ‘San José’ – nivel Superior – Quines.
Eje Tecnológico I:
‘Programa Agenda Rutina Organizada’ – EPA N°12 ‘García Ferré’ – nivel Inicial – La Punta.
‘Sonidos que importan’ – EPA N°13 ‘Esther del Rosario Guevara’ – nivel Primario – La Punta.
‘Rastreadores de Parásitos’ – Escuela Técnica N°38 ‘Leonor M. Hirsch de Caraballo’ – secundario orientado – Buena Esperanza.
‘Entrenando RCP en la escuela’ – Universidad Nacional de San Luis (FCFMYN) – nivel Superior – San Luis.
Eje Tecnológico II ETP
‘Smart Farm’ – Escuela Técnica N°4 ‘Fray Luis Beltrán’ – secundario orientado – San Luis.
‘Replastik’ – Escuela Técnica N°2 ‘San José Obrero’ – nivel Secundario – Cortaderas.
Proyectos Temáticos:
‘Cultivando Autonomía’ – Colegio N°3 ‘Manuel Belgrano’ – nivel Secundario – La Toma.
‘Aves de mi Tierra’ – ENI N°4 ‘Rosario Vera Peñaloza’ – nivel Inicial – San Luis.
