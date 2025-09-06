Conocé los proyectos que pasaron a la instancia nacional en la Feria de Ciencias

Escuelas de San Luis, La Punta, Quines, Villa Mercedes, Sam Francisco, Fortuna, El Volcán, Candelaria, Buena Esperanza, La Toma y Cortaderas pasaron la instancia provincial de la Feria de Ciencias y clasificaron a la Nacional, que se desarrollará en cuatro etapas, entre octubre y noviembre.

Divididas en ejes, los proyectos matemáticos y artísticos irán a Posadas; en tanto los científicos irán a Cafayate, en Salta; y el tecnológico recalará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tendrá lugar la ceremonia de cierre de la Feria de Ciencias y Tecnología 2025.

Los proyectos ganadores en San Luis fueron los siguientes.

Eje Matemático:

‘Juega, aprende y crece’ – ENI N°22 ‘Un Mundo de Sueños’ – nivel Inicial – Villa Mercedes.

‘Shazam! ¿Qué probabilidad hay que te caiga un rayo?’ – EPA N°11 ‘Dr. Carlos Juan Rodríguez’ – nivel Primario – San Luis.

‘CardioInsight: Una mirada inteligente a la salud del corazón’ – C.E. ‘Causay’ – secundario orientado – San Luis.

‘Dividímatico’ – Instituto Superior de Educación e Innovación (ISEeI) – nivel Superior – San Francisco del Monte de Oro.

Eje Artístico:

‘Jugando con Palabras y Sonidos’ – Escuela N°30 ‘General Pedernera’ – nivel Inicial – Villa Mercedes.

‘Caza-Talentos’ – Escuela N°149 ‘Manuel Láinez’ – nivel Primario – Fortuna.

‘Biosustentabilidad en Movimiento’ – EPA N°1 ‘Maestra Rosenda Quiroga’ – secundario orientado – La Punta.

‘Bitácora de la Independencia’ – Escuela Generativa ‘WAYRA’ – secundario básico – San Luis.

Eje Científico:

‘Si me pierdo… ¿Qué?’ – EPA N°2 ‘Puertas del Sol’ – nivel Inicial – San Luis.

‘Eco Guardianes de la Hoya. Conciencia ambiental en acción’ – Escuela Generativa ‘Horizonte’ – nivel Primario – El Volcán.

‘Agua más limpia, vida más sana. Filtros caseros para zonas rurales’ – Circuito Generativo N°24 ‘Caminitos del Norte’. Escuela N°54 ‘Delfina Varela’ – secundario básico – Candelaria.

‘Raíces de mi Tierra Puntana’ – Instituto ‘San José’ – nivel Superior – Quines.

Eje Tecnológico I:

‘Programa Agenda Rutina Organizada’ – EPA N°12 ‘García Ferré’ – nivel Inicial – La Punta.

‘Sonidos que importan’ – EPA N°13 ‘Esther del Rosario Guevara’ – nivel Primario – La Punta.

‘Rastreadores de Parásitos’ – Escuela Técnica N°38 ‘Leonor M. Hirsch de Caraballo’ – secundario orientado – Buena Esperanza.

‘Entrenando RCP en la escuela’ – Universidad Nacional de San Luis (FCFMYN) – nivel Superior – San Luis.

Eje Tecnológico II ETP

‘Smart Farm’ – Escuela Técnica N°4 ‘Fray Luis Beltrán’ – secundario orientado – San Luis.

‘Replastik’ – Escuela Técnica N°2 ‘San José Obrero’ – nivel Secundario – Cortaderas.

Proyectos Temáticos:

‘Cultivando Autonomía’ – Colegio N°3 ‘Manuel Belgrano’ – nivel Secundario – La Toma.

‘Aves de mi Tierra’ – ENI N°4 ‘Rosario Vera Peñaloza’ – nivel Inicial – San Luis.