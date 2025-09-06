¿Qué dice el horóscopo para el primer sábado de septiembre?

ARIES: Tiene buenas perspectivas y una energía positiva en el presente. Su entorno lo ve triunfante, aunque guarde muchos temores bajo su coraza. En el plano sentimental: enfrentará conflictos mentales. Habrá exámenes de conciencia y sentirá enojos y obstáculos ajenos a usted. Su rostro cambiará cuando libere esos dolores mentales. Sanará. En el amor: el destino juega a su favor. Si tiene pareja, estará afianzando la relación para vibrar en otra etapa. Si está solo, los astros pondrán a una persona en su camino para ir directamente a convivir. ¡Alerta! En la salud: días muy tranquilos. En el juego: 1, 6 y 8.

TAURO: Tendrá temas de papeles pendientes con personas con las que comparte recursos. Una herencia se pondrá un poco difícil, pero no será una batalla que perderá. En el plano sentimental: muy buenas energías para terminar e iniciar logros. Momentos de afianzar su lugar en la pareja. Se hará escuchar con una voz que no reconocerá. En el amor: las relaciones le exigirán más valentía en términos y acuerdos; descubrirá nuevas facetas de amar. En la salud: su mente estará más dispersa. Es un momento para recuerdos positivos. En el juego: 3, 5 y 9.

GÉMINIS: Cambios e importantes avances en lo personal tras la influencia de Mercurio. En las finanzas, las perspectivas son muy buenas; no deje que el entusiasmo le desborde. En el plano sentimental: una relación saludable le traerá grandes alegrías al corazón. En el amor: momentos únicos e inolvidables. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 5.

CÁNCER: Se concretan buenos planes que estaban pendientes. Gran apoyo de su entorno que lo pone de muy buen humor. En el plano sentimental: momentos muy cálidos para compartir. En el amor: encuentros muy románticos. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 5.

LEO: La jornada está cargada de proyectos. Afronte cada uno de ellos con mucho entusiasmo. En el plano sentimental: nuevos sueños que le ponen un plus de alegría a sus días. En el amor: ansioso. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 7.

VIRGO: Se abren nuevas oportunidades que no debe desaprovechar. Prevalecen factores que le permiten perfeccionar su manera de vivir, muchas veces ayudando a todo su entorno de trabajo que ellos saben valorar. Alegrías en lo económico: el paso de la Luna en Tauro le favorece, pues comparte a Mercurio con este signo. En el plano sentimental: deben ser un poco más reservados en su vida privada y guardarse ciertos comentarios que molestan a su pareja. En el amor: fieles. En la salud: mejorando. En el juego: 2, 5 y 8.

LIBRA: En la euforia para que todo salga bien en lo económico, comete errores. Sea cauto y saque bien las cuentas para que los números financieros den un saldo positivo a su favor. En el plano sentimental: el paso de Venus, su planeta regente, y con la Luna en Tauro, le hará pasar una velada inolvidable. ¡Suerte! En el amor: entusiasmados y contentos. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 8.

ESCORPIO: Hoy es un día para actuar con firmeza y fuertes convicciones con los proyectos laborales que tiene para su futuro. Un éxito rotundo en lo financiero. ¡Suerte! En el plano sentimental: recuerde que para que haya una discusión se necesitan dos. Sea cauto y guarde su postura con dignidad y silencio. Lo hará sentir orgulloso. En el amor: paciencia. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 7.

SAGITARIO: Todo lo relacionado con el dinero estará en su mente y en su acción cotidiana. Quiere lograr algo material antes de que los meses sigan pasando. Comprará un auto, una máquina o una herramienta. En el plano sentimental: reuniones futuras con hermanos y primos que contagian amor. Todo estará mejor. En el amor: momento de cerrar un ciclo con un amante, algo que ya viene vibrando desde hace años luz. En la pareja sólida que tiene, hay planes y destinos con miel. Mudanza, otro lugar para compartir. En la salud: su cuerpo necesita más hidratación. Ganas de cambiar su seriedad por alegría en altas dosis. En el juego: 4, 6 y 9.

CAPRICORNIO: Se aclaran dudas relacionadas con planes de trabajo logrando buena colaboración de quienes lo rodean. Recuerde que lo importante es aprovechar el momento positivo y vivir con alegría el presente. En el plano sentimental: pequeñas alegrías que lo hacen sentir feliz. En el amor: emociones intensas. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 7.

ACUARIO: Una sonrisa será lo mejor para comenzar una jornada que se presenta con algunos compromisos extras. Se clarifican dudas que se fueron postergando en su vida privada. En el plano sentimental: no cierre las puertas de su corazón al amor. En el amor: logra equilibrio emocional. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 7.

PISCIS: Acontecimientos importantes en el terreno laboral que favorecen su economía. Postergan algunos planes muy gratificantes con algunos amigos. El dinero comienza una etapa más rendidora. En el plano sentimental: mejora una relación que había quedado tensa. En el amor: sorpresas agradables. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 6.