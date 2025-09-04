  • Nuestras redes
Jueves 04 de Septiembre de 2025

País

Discapacidad: el Senado rechazó el veto del presidente a la ley de emergencia

El Senado hizo valer la Ley de Emergencia en Discapacidad. La última vez que el Congreso rechazó un veto presidencial fue en 2003.

Por redacción
| Hace 4 horas
El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo con holgura los dos tercios. Foto: Mdz On Line.

El Senado de la Nación culminó con el rechazo al veto de a la ley de Emergencia en Discapacidad. Ahora, el Gobierno deberá implementar la ley que actualiza el valor de las prestaciones y declara la emergencia en todo el territorio nacional hasta diciembre de 2026.

 


La última vez que el Congreso de la Nación rechazó un veto presidencial fue en 2003. En esa ocasión fue un rechazo parcial. El expresidente Néstor Kirchner desestimó una serie de artículos del presupuesto de ese año, que había sido sancionado en enero de 2003, cuando todavía Eduardo Duhalde estaba a cargo de la administración nacional. 

 

 

Al estar a cargo del Ejecutivo por el viaje al exterior de Javier Milei, Victoria Villarruel no presidió la sesión, y el comando del convite está en manos del legislador libertario y provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

 

 

Mdz/Infobae. 

 

