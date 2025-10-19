La reparación de Perón y Evita en Juana Koslay duró unas pocas horas
El viernes, en la celebración del Día de la Lealtad, habían colocado cerca de la rotonda de Cruz de Piedra dos imágenes de los líderes del movimiento. El domingo ya no estaban.
Las imágenes de Juan Domingo Perón y Eva Duarte que fueron colocadas en un paseo de Juana Koslay, a metros de la rotonda de Cruz de Piedra, para la celebración del Día de la Lealtad duraron unas pocas horas. Víctimas del vandalismo y la intolerancia políticas, las obras de arte desaparecieron.
Los cuadros realizados por un artista puntano especialmente para la ocasión fueron presentados en la celebración peronista del viernes pasado y sirvieron como una suerte de reparación a un hecho que en la primera mitad del año sorprendió a los vecinos: por orden del intendente de Juana Koslay, Jorge Videla, un mural y los bustos de Perón y Evita que estaba en el lugar fueron sacado.
Pero la reparación peronista duró muy poco tiempo, ya que el sábado a la noche, las imágenes de los dos líderes de la vida institucional argentina desaparecieron de su lugar. No se sabe si las robaron o si fue una nueva orden del intendente que entró a la municipalidad por una lista del Partido Justicialista.
