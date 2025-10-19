La reparación de Perón y Evita en Juana Koslay duró unas pocas horas

Las imágenes de Juan Domingo Perón y Eva Duarte que fueron colocadas en un paseo de Juana Koslay, a metros de la rotonda de Cruz de Piedra, para la celebración del Día de la Lealtad duraron unas pocas horas. Víctimas del vandalismo y la intolerancia políticas, las obras de arte desaparecieron.

Los cuadros realizados por un artista puntano especialmente para la ocasión fueron presentados en la celebración peronista del viernes pasado y sirvieron como una suerte de reparación a un hecho que en la primera mitad del año sorprendió a los vecinos: por orden del intendente de Juana Koslay, Jorge Videla, un mural y los bustos de Perón y Evita que estaba en el lugar fueron sacado.

Pero la reparación peronista duró muy poco tiempo, ya que el sábado a la noche, las imágenes de los dos líderes de la vida institucional argentina desaparecieron de su lugar. No se sabe si las robaron o si fue una nueva orden del intendente que entró a la municipalidad por una lista del Partido Justicialista.