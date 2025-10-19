Las predicciones en el Día de la Madre

ARIES: Su buena onda y suerte van llegando y ayudando en la meta trazada. Así, viene una mejoría a nivel monetario que lo pone de muy buen humor. Éxitos. En el plano sentimental: se acercan buenos amigos a su grupo familiar. Venus le aporta entusiasmo y pasión junto a su amada/o. En el amor: muy bien. En la salud: bien. En el juego: 1, 7 y 8.

TAURO: Empieza una etapa de cambios lindos, cargados de buenas energías, que los pone de muy buen humor, lo cual los favorece y el planeta Júpiter los ayuda a terminar de saldar sus deudas. Triunfo. En el plano sentimental: se avecina un mal momento que pasa rápidamente y con amor usted logra sortear el problema afectivo. En el amor: celoso. En la salud: haga deporte. En el juego: 0, 4 y 8.

GÉMINIS: Su esfuerzo por mejorar la economía de la casa va dando sus frutos. El planeta Júpiter los ayudará para que triunfen en el plano económico. Suerte. En el plano sentimental: se avecinan peleas familiares que se solucionan mientras están pasando. La jornada termina con brindis y risas. En el amor: mejorando. En la salud: visite a su dentista. En el juego: 2, 6 y 7.

CÁNCER: Con la luna en Cáncer, la luna en su propio eje, y con su signo regente Venus, es propicio para poder distraerse de todo lo que son deudas, saldos, dinero, porque les será fácil resolver en la semana todo lo que tiene que ver con sus obligaciones a pagar. En el plano sentimental: vuelven las reuniones familiares en cantidad, ya que se ha provisto de mercadería y paciencia, solo les queda pasarla bien y compartir. En el amor: cuidado. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 8.

LEO: Días de semana con muy buenas ondas en todo lo relacionado con proyectos de dinero. Hoy la luna está en su signo Leo. El sol brilla más fuerte para ustedes. Esto traerá la alegría al terminar el día con saldo a favor, los inspira y motiva. Éxitos. En el plano sentimental: también es una jornada que termina feliz con besos y abrazos con la persona amada. En el amor: casi fieles. En la salud: malestar pasajero. En el juego: 2, 6 y 4.

VIRGO: Si ordenan mejor sus compromisos de dinero, Marte y Júpiter les ayudarán a terminar de resolverlos. En el plano sentimental: Venus les aporta esa cuota de pasión y romanticismo que les faltaba en la pareja. En el amor: feliz. En la salud: problemas respiratorios. En el juego: 0, 3 y 5.

LIBRA: Con la luna en Leo y la ayuda del planeta Venus será un día dedicado a solucionar y resolver problemas comerciales. En el plano sentimental: una llamada que los pone de mal humor, pero terminando la jornada, logran resolver su problema amoroso. En el amor: intuitivo. En la salud: mejorando. En el juego: 0, 1 y 5.

ESCORPIO: Superan momentos de inseguridad en sus planes personales. La jornada se irá presentando como ustedes lo desean. Los compromisos de dinero serán cumplidos en el tiempo estipulado. Buen momento para mudanzas. En el plano sentimental: emociones intensas trae el amor. En el amor: jornada apacible. En la salud: practiquen deportes. En el juego: 1, 7 y 8.

SAGITARIO: Están y siguen muy entusiasmados por terminar de resolver deudas comerciales. Esta es una jornada clave. Sus proyectos personales siguen con buenas ondas. En el plano sentimental: se sienten contentos y felices, han aceptado que el amor les sienta bien. En el amor: felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 6 y 9.

CAPRICORNIO: De voluntad estable y ánimo emprendedor ha comenzado para Sagitario una etapa positiva donde sus planes tendrán el éxito deseado. Suerte. En el plano sentimental: no le nieguen oportunidades al amor. En el amor: salidas ocasionales. En la salud: bien. En el juego: 4, 6 y 7.

ACUARIO: Para esta jornada el factor suerte va a ser determinante para la finalización de un contrato de trabajo que lo mantenía distante y preocupado. Suerte. Se suman proyectos de trabajo que realiza con la colaboración de su equipo familiar. En el plano sentimental: día óptimo para dejar descansar a la persona amada. Se tranquiliza con las llamadas y mensajes, deja descansar sus pensamientos mal confiados. En el amor: más o menos. En la salud: bien. En el juego: 3, 8 y 9.

PISCIS: El momento es adecuado para redondear proyectos que aún están en vías de solución. El panorama se irá presentando más claro a nivel finanzas. Las perspectivas para un viaje son buenas, una sorpresa agradable. En el plano sentimental: comienzan un idilio feliz. En el amor: enamorado. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 8.