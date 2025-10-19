Una función de gala, precedida por el destrato y la falta de respeto

San Luis Lírica y el Cine Teatro San Luis trabajaron de la mano en muchos espectáculos de alto nivel de calidad, pero la publicación que hizo en redes sociales una de las integrantes del grupo puso en evidencia “el destrato y la falta de respeto hacia quienes hacemos cultura” por parte de las autoridades del espacio.

Las denuncias se desataron a raíz de la función “Pasión y glamour”, que se celebró el sábado 11 de octubre, que contó con el canto y la música de agrupaciones clásicas de varias provincias. “Fue un espectáculo preparado con meses de trabajo, esfuerzo y pasión”, escribió María Pía De León, una de las integrantes de San Luis Lírica.

Las peripecias que vivieron los artistas comenzaron –dijo la mujer- por parte del director del teatro, quien puso “todos los obstáculos posibles”. El funcionario no habría permitido el ingreso a tiempo de los miembros de la producción para armar la escenografía y a los reconocidos cantantes líricos que llegaron de La Plata, Mendoza y Tucumán.

Entre las artistas que estuvieron el fin de semana pasado se cuentan la mezzo soprano Vanina Guilledo, la soprano Graciela Aréndariz y el tenor Augusto Poliche, además de San Luis Lírica, el Estudio de Danzas Carmesí y la Orquesta Barroca de Mendoza.

Justamente esa agrupación fue una de las que más sufrió el comportamiento de las autoridades. Los mantuvieron fuera del teatro durante un buen rato, con su director, los instrumentos, el vestuario y las valijas. “Había mucho viento y no los dejaban pasar”, denunció María Pía, quien agregó que al tenor invitado no le permitieron usar el baño.

La situación fue escalando y la prueba de sonido se pudo hacer solo dos horas antes de la hora programada para el show, un tiempo que los integrantes de San Luis Lírica consideraron insuficiente. “En los camarines, no había ni siquiera agua disponible para los artistas invitados, un detalle mínimo pero que refleja una profunda falta de consideración, continuó De León.

Los problemas no fueron solo personales. La artista consideró que “como agrupación local fuimos maltratados y desvalorizados”. El posteo dice además que toda la situación resulta “especialmente dolorosa” porque viene de la dirección de un espacio que debería abrir sus puertas y apoyar a los artistas de San Luis, no obstaculizar su trabajo.

“Para completar el cuadro, varios asistentes comentaron que, al terminar la función, el director apagaba las luces del hall para apurar al público a retirarse”, concluyó la artista.