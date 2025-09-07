Murió Rogelio Portela, intendente de La Punilla

La Punilla, la localidad de los confines de la provincia, amaneció el domingo con una pésima noticia: su intendente, Rogelio Portela, falleció a causa de un infarto durante la madrugada. Tenía 57 años.

Portela falleció a las cinco de la mañana a raíz de un paro irreversible. Asumió el 10 de diciembre de 2023 y comandó los destinos de su pueblo con una gestión activa, en la misma tónica que su predecesora, Patricia Dubini, de quien fue secretario de Gobierno.

Su familia estaba compuesta por su esposa y su hijo, actual secretario de gobierno en La Comuna ubicada en el departamento Pedernera, en el límite mismo con Córdoba.

Portela es parte de una familia tradicional de funcionarios provinciales que trabajan en el interior. Sus hermanos Eduardo y María militaron en el justicialismo y fueron intendentes de Villa del Carmen. María, además, fue diputada provincial.