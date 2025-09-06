Los signos favorecidos por el eclipse de sangre y la luna llena

ARIES: La gran fuerza de su voluntad para luchar por sus planes futuros no debe decaer; aumente sus perspectivas, que tendrá mucho éxito. En el plano sentimental: nuevas e inesperadas reuniones con amigos lo alentarán en sus planes. Disfrute. En el amor: días valerosos para disfrutar de la pareja; hay mucha pasión. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 8.

TAURO: Júpiter y el planeta Marte le harán dudar sobre contratos de trabajo. Mejor esperen y sacarán de esta situación una solución favorable. Éxito. En el plano sentimental: el planeta Venus los hará sentir amados y confiados. En el amor: fidelidad. En la salud: molestias musculares pasajeras. En el juego: 2, 7 y 8.

GEMINIS: Suerte para esta jornada, que será optimista y llena de sorpresas agradables. El paso del planeta Mercurio les ayudará a la pronta solución de trámites legales. En el plano sentimental: se sienten con muy buenas energías y tendrán una velada romántica. En el amor: feliz. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 6.

CANCER: No estén nerviosos ni preocupados, pues su signo regente, Júpiter, los ayudará a resolver a corto plazo deudas monetarias. Suerte. En el plano sentimental: logra aclarar y solucionar conflictos matrimoniales, pensando en el bienestar de sus hijos y de su familia. Los felicito por ser buenas personas. En el amor: tranquilidad hogareña. En la salud: mantenga la calma; los nervios son malos consejeros. En el juego: 0, 2 y 8.

LEO: En este día, manténganse tranquilos y dominen su ansiedad, ya que salen con éxito todos sus proyectos largamente planeados y han comenzado a realizarse tanto en lo personal como en lo laboral. Éxitos. En el plano sentimental: Saturno, su planeta regente, y Venus le pondrán su cuota de picardía a su relación de pareja. En el amor: fieles. En la salud: camine. En el juego: 3, 4 y 9.

VIRGO: Están motivados y con muy buenas energías positivas para comenzar a transitar los primeros pasos en su proyecto laboral, que estaba trabado y no lo podía accionar. En el plano sentimental: a veces, su virtud es la sinceridad; es mala compañía para sus pensamientos románticos. En el amor: acompañado y contento. En la salud: bien. En el juego: 1, 6 y 9.

LIBRA: Todo ha comenzado a marchar por senderos más firmes, permitiéndoles llevar a la práctica sus planes más importantes. No caigan en actitudes impacientes frente a los problemas de trabajo. En el plano sentimental: que los celos no le hagan perder su aplomo. En el amor: con menos caprichos, todo será mejor. En la salud: bien. En el juego: 1, 2 y 7.

ESCORPIO: El día se irá presentando agradable, concretando los planes trazados para esta jornada. Se perfilan cambios y mejoras en el área laboral. Este fin de semana compartirán su tiempo libre con buenos amigos. En el plano sentimental: cambios felices en su mundo afectivo. En el amor: el amor les transmite felicidad y paz interior. En la salud: bien. En el juego: 5, 6 y 8.

SAGITARIO: Una decisión firme sobre sus proyectos les asegura el éxito. Acontecimientos felices a nivel personal. Este fin de semana se gratificarán con la compañía de buenos amigos. En el plano sentimental: su corazón vivirá una etapa feliz en el amor. En el amor: carisma y sensualidad a flor de piel. En la salud: bien. En el juego: 2, 6 y 9.

CAPRICORNIO: La seguridad de su hogar y de sus sentimientos les darán alegría para avanzar y progresar en todo lo planeado. Encuentro casual con un viejo amigo, sorpresa y buenas noticias. En el plano sentimental: en amor se sentirán felices y enamorados. En el amor: encuentros felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 8 y 9.

ACUARIO: Buen diálogo con personas que pueden colaborar con sus tareas diarias. Se sentirán optimistas y con deseos de arriesgar nuevos planes. Los problemas de dinero comienzan una etapa de soluciones prácticas. En el plano sentimental: momentos placenteros en el amor. En el amor: Venus aporta ternura y comprensión. En la salud: bien. En el juego: 3, 5 y 7.

PISCIS: Con diplomacia, logran superar malentendidos en el ámbito del trabajo. Durante el fin de semana se gratificarán con un reparador descanso. Se postergan algunos proyectos donde el dinero es el factor principal. En el plano sentimental: emociones intensas en el corazón. En el amor: superan estados de melancolía. En la salud: bien. En el juego: 2, 5 y 9.