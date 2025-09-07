Un conductor volcó su camioneta y dio positivo en el test de alcoholemia

Un hombre de 29 años resultó herido tras protagonizar un vuelco en la ciudad de Villa Mercedes este domingo 7 de septiembre, alrededor de las 9:00.

Según informaron desde la Comisaría Seccional 11°, el conductor manejaba una camioneta Chevrolet S-10 en sentido este-oeste por Colectora Norte. Al llegar a la altura del kilómetro 696, después de la rotonda de la Autopista 55, perdió el control del vehículo, que chocó contra un poste de iluminación y terminó volcado con las cuatro ruedas hacia arriba, a un costado de la calzada.

En la camioneta también viajaban un joven de 24 años y una mujer de 21, todos con domicilio en Córdoba. Personal del Sempro asistió a los tres ocupantes en el lugar y, posteriormente, el conductor fue trasladado en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para una atención médica más compleja.

Fuentes policiales confirmaron que al hombre se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,59 gramos por litro de alcohol en sangre.