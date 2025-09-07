  • Nuestras redes
Derrota afuera

Guillermo Brown fue letal y dejó sin respuestas a Juventud Unida San Luis

El equipo puntano cayó 2 a 0 en Puerto Madryn pese a dominar la posesión y los ataques, pero no logró patear al arco y se quedó sin chances de sumar.

Por redacción
| Hace 4 horas

Guillermo Brown golpeó en los momentos justos y se quedó con un triunfo clave en la pelea por la cima. Giménez abrió el marcador a los 27 minutos y Persia amplió la diferencia en el cierre del primer tiempo, a los 45’+4.

 

Juventud Unida San Luis tuvo más la pelota (54% contra 46%) y generó más ataques (107 contra 80), pero nunca pudo traducirlo en peligro real: terminó el partido sin remates al arco, una estadística que explica la derrota.

 

Con esta victoria, Guillermo Brown quedó en lo más alto con 17 puntos en 8 fechas, mientras que el conjunto puntano quedó con 13 unidades, aún expectante pero con la preocupación de no haber podido mostrar peso ofensivo en un partido clave.

 

