Colapinto tuvo otra vez problemas en boxes y terminó 17

Hasta que tuvo que parar en boxes para cambiar los neumáticos, Franco Colapinto había hecho una muy buena carrera, incluso por delante de su compañero de equipo Peter Gasly, en el puesto 13. Pero el tiempo que demoró en la frenada lo mandó al último puesto, donde pasó la segunda parte de la carrera.

El argentino terminó 17 en la lista por los abandonos de Niko Hulkenberg y Fernando Alonso y por delante de Lance Strom y sigue sin poder sumar buenas actuaciones finales en la Fórmula 1. Gasly fue 16, aunque los Alpine pueden avanzar algunos puestos por las sanciones que estudia el comité.

La carrera fue ganada por Max Verstappen, a quien siguieron Lando Norris y Oscar Piastri, de Mc Laren. Los Ferrari, locales en un país que vive el automovilismo de manera muy particular, terminaron en el cuarto lugar, con Charles Le Clerc, y en el sexto, con Lewis Hamilton.