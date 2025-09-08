Estudiante de Psicología y de La Pampa, ¿quién es el apresado de la red de abuso infantil?

Mientras el 26 de agosto allanaban su casa de San Luis y encontraban material vinculado a la distribución de material en donde se observaban imágenes de abuso infantil contra una menor, Adrián Tobio Morán estaba en su casa de La Pampa. Pocas horas después del allanamiento, el hombre fue detenido y extraditado a San Luis. Su próximo paso fue la cárcel, adonde lo envió el juez de la causa.

Tobio Morán es un estudiante de Psicología de 30 años que sería parte de una red que distribuía material de abuso sexual infantil y que en San Luis ya tiene a otros dos detenidos: un hombre de 72 años y un empleado público de 34 que trabajaba en Informática en Terrazas del Portezuelo.

Mientras los investigadores tratan de buscar más evidencias, los tres apresados aguardan en una celda noticias que no podrían ser buenas. El alerta que emitió Instagram el 29 de abril de 2025 sobre una IP de San Luis calificó el material en la categoría B 1, que en términos investigativos refiere a “escenas de abuso sexual grave contra una menor”.

Cuando lo detuvieron en su casa de La Pampa, el acusado tenía un teléfono Samsung Modelo A10 encendido, lo que para los investigadores significa “un riesgo evidente de que una persona investigada por este tipo de delitos pueda facilitar la alteración o destrucción de la evidencia digital”.

La protección de la prueba producida en dispositivos digitales es crucial para la continuidad de la investigación, sostuvieron los funcionarios judiciales para solicitar que Tobio sea enviado a prisión.