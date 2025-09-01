Imputaron a un hombre por distribuir material de abuso sexual infantil en la red

En una audiencia celebrada este lunes en Concarán, el juez de Garantía 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Damián Coppola, formuló cargos contra G. A. Y. por el delito de “distribución de material de abuso sexual infantil”. El acusado enfrenta cargos por tres hechos distintos, en concurso real, ocurridos el 19 de marzo de 2021.

La audiencia, solicitada por la fiscal adjunta, Silvina Ayelén Arguello, comenzó a las 10:20. La Fiscalía expuso su teoría del caso, detallando cómo una investigación vinculó al imputado con un correo electrónico utilizado para distribuir un video ilícito. Esa cuenta estaba asociada a una cuenta de Mercado Pago a nombre de G. A. Y.. Durante un allanamiento en mayo de 2022, se incautó un teléfono celular en cuyo interior se hallaron más archivos de abuso sexual infantil.

El acusado, representado por su defensor particular, Juan Orlando Villegas, se abstuvo de declarar. El abogado adelantó que solicitará una pericia telefónica para intentar demostrar que no existió distribución del material.

El juez Coppola resolvió formular cargos y fijó un plazo de 30 días para concluir la investigación penal preparatoria. La Fiscalía no pidió medidas de coerción y la defensa expresó su conformidad.