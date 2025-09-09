  • Nuestras redes
Martes 09 de Septiembre de 2025

21°SAN LUIS - Martes 09 de Septiembre de 2025

Policlínico Regional

Operativo de ablación de órganos en Villa Mercedes

Profesionales del Hospital Garrahan llegaron bien temprano a la ciudad, en un vuelo privado. La donante es una joven de 32 años. Tres horas durará la operación de ablación del hígado. El accionar es coordinado por el Cucai San Luis.

Por redacción
| Hace 2 horas

A la delegación del Garrahan, después de las 10:00 se sumaron seis médicos de Córdoba con el propósito de realizar una cirugía de páncreas y riñón.

 

La información que se está difundiendo por los medios confirma que la donante tenía 32 años y que falleció por un aneurisma.

 

El jefe del equipo que arribó de Córdoba, Nieto Ramírez, informó  a los medios villamercedinos que "lo que se buscará es el páncreas y un riñón para una paciente que desde hace bastante tiempo por una diabetes mal controlada", 

 

Foto: captura video Fernando Guajardo 

 

