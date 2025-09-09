Operativo de ablación de órganos en Villa Mercedes

A la delegación del Garrahan, después de las 10:00 se sumaron seis médicos de Córdoba con el propósito de realizar una cirugía de páncreas y riñón.

La información que se está difundiendo por los medios confirma que la donante tenía 32 años y que falleció por un aneurisma.

El jefe del equipo que arribó de Córdoba, Nieto Ramírez, informó a los medios villamercedinos que "lo que se buscará es el páncreas y un riñón para una paciente que desde hace bastante tiempo por una diabetes mal controlada",

Foto: captura video Fernando Guajardo