UCCuyo San Luis lanza su 2° Congreso de Administración con referentes nacionales

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuyo, sede San Luis, realizará los días jueves 11 y viernes 12 de septiembre, a partir de las 16:30, el 2° Congreso de Administración bajo el lema “La acción transformadora de la Administración en el desarrollo organizacional”.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio Santo Tomás Moro, ubicado en Felipe Velázquez 471, y está orientado a estudiantes, profesionales, empresarios y público en general. La participación es arancelada, con valores diferenciales para la comunidad universitaria y descuentos especiales para grupos.

El Congreso propone un espacio de reflexión y formación en torno al rol estratégico que cumple la Administración en el desarrollo social y organizacional, a través de ocho ejes temáticos: Sustentabilidad y RSE, Talento y Capital Humano, Emprendedurismo y PYMEs, Innovación, Economía y Finanzas, Comercio Internacional, Marketing Digital y Negocios Digitales, y Gestión Pública.

Entre los disertantes confirmados se destacan especialistas como Juan Etcheverry, Cecilia Giordano, Andrés Cohen, Mateo Bovio, Rafael Lizarraga, Gonzalo Taretto y Juan Manuel Polop, quienes aportarán su experiencia en liderazgo, innovación tecnológica, sostenibilidad, gestión del talento y transformación organizacional.

Con una propuesta interdisciplinaria, el Congreso busca motivar a estudiantes y profesionales a desarrollar habilidades clave para enfrentar los desafíos actuales del mundo organizacional y fortalecer el protagonismo de la administración en la región.