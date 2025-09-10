Las parroquias de la provincia reciben la colecta "Más por menos"

Todas las parroquias y capillas del país participarán el fin de semana de la tradicional colecta nacional Más por Menos. El sábado 13 y el domingo 14 se recibirán las donaciones de los fieles que tendrán varios destinos, según informó el Obispado de San Luis.

Ayuda para la construcción de salas de primeros auxilios y enfermerías en zonas rurales o marginales; construcción y sostenimiento de centros contra la droga, el sida y el alcoholismo; aportes para la asistencia puntual de los excluidos; apoyo para infraestructura, equipamiento y sostenimiento de comedores, asilos, hogares, internados y albergues; y la creación de fuentes de trabajo (talleres, huertas, cooperativas, criaderos) son algunos de los motivos que impulsan la colecta.

Además de colaborar en las misas del del fin de semana, la colecta puede recibir aportes y donaciones durante todo el año por medio de depósito o transferencia bancaria. El número de cuenta en pesos es 000-218629/2; el CBU es 0720000720000021862922 y el alias para Mercado Pago es Colectamasxmenos.