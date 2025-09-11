Postergaron la renovación de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol

Muy sinuoso se ha tornado el camino para la renovación de autoridades de la Liga Sanluiseña de Fútbol (LSF). La Asamblea General Ordinaria estaba prevista para el 22 de setiembre, sin embargo, por disposición del Consejo Federal del Fútbol, por una queja de una de las entidades afiliadas, el acto institucional fue postergado sin fecha definida.



El Club Trinidad hizo una presentación ante el máximo organismo del fútbol federado del país en la que cuestionó el procedimiento para la concreción de la asamblea, en cuyo transcurso además de elegir las nuevas autoridades se iba a considerar la memoria y el balance contable del ejercicio 2024.



El Consejo Federal del Fútbol, a través de la Secretaria General, comunicó que la LSF no cumplió con una de las obligaciones que por reglamento tienen que obedecer las ligas en un proceso de recambio de autoridades.



Por ello, le solicitó a la comisión directiva encabezada por el presidente Héctor Daniel “Pela” Miranda que le envíen todos los antecedentes, para su evaluación, del llamado a la asamblea cuestionado por el Club Trinidad.



Además, le ordenó a la actual conducción que “hasta tanto se expida, atento a la gravedad de las denuncias del Club Trinidad, se abstenga de realizar la Asamblea General” que estaba prevista para el 22 de setiembre.



El ente rector del fútbol del país le advirtió a Miranda y al resto de la comisión que “en caso de no cumplir (la Asamblea) será declarada nula en todos sus efectos” y la institución puntana se expondrá a que se le apliquen las sanciones previstas en el Reglamento del Consejo Federal del Fútbol”.



Desde las fibras íntimas del fútbol puntano, sostuvieron que el reclamo del Club Trinidad llevó al plano nacional “el turbio proceso, con cancha embarrada, que se quería imponer” para desplazar de la puja electoral al sector que impulsaba como presidente a Rubén Rey, del Deportivo y Cultural San Lorenzo, y facilitarle el camino a la concejala Laura Sánchez que, en la actualidad, es la vicepresidenta de la Liga Sanluiseña