Sorpresa en Guayaquil: Argentina cayó ante Ecuador pero igual terminó como líder

Argentina no pudo cerrar con una victoria su paso por las Eliminatorias Sudamericanas y cayó 2 a 0 frente a Ecuador en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. El conjunto de Lionel Scaloni jugó con un futbolista menos durante gran parte del partido y lo sintió en el desarrollo, cediendo protagonismo a un rival que aprovechó la superioridad numérica y la localía. Los goles ecuatorianos terminaron de inclinar un encuentro que se presentó cuesta arriba desde temprano para la Albiceleste.

Sin Lionel Messi, que no fue convocado para este compromiso, el seleccionado argentino apeló a variantes en el once inicial y buscó mantener la solidez que lo caracterizó en la competencia. Sin embargo, la altura del desafío y la expulsión condicionaron el rendimiento, obligando a un repliegue que facilitó el dominio local. Ecuador, ya clasificado, celebró ante su gente un triunfo que tuvo más valor simbólico que clasificatorio.

Más allá de la derrota, Argentina cerró primera en la tabla de Sudamérica y ratificó su condición de favorita rumbo al próximo Mundial. Scaloni y sus jugadores completan así un camino en el que combinaron regularidad, victorias claves y la certeza de que el proyecto sigue firme. El traspié en Guayaquil se asume como parte de la preparación de un equipo que piensa en grande y que buscará revalidar su título mundialista.