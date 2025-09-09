Argentina perdió 1-0 ante Ecuador en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas

La Selección Argentina disputó un encuentro caliente en Guayaquil ante Ecuador, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas (con una primera tanda llena de protestas).



Ya desde el arranque, Ecuador se mostró como un contrincante difícil. Sobre los primeros minutos estuvo cerca del gol, con un cabezazo de Plata que se fue desviado tras un tiro de esquina desde la izquierda.



Minutos más adelante, se lució el Dibu con una gran tapada. Salvó a Argentina al frenar un mano a mano a Valencia, después de una pelota perdida por Otamendi. El delantero definió presionado por Tagliafico y el arquero la bloqueó con una pierna.

En un partido caliente, Argentina no pudo. Foto: AFP/La Nación.



En otro tramo, Ecuador volvió a generar situaciones de peligro. Luego de un rebote y un nuevo despeje, el local convertía en posición adelantada, por lo que fue invalidada la jugada.



Posteriormente, se registró una nueva tapada del Dibu, ante una aceleración por izquierda y el remate cruzado de Angulo, luego de amagar delante de la defensa. Ecuador dominó el juego en el campo argentino.



A los 25 minutos del primer tiempo, Argentina se arrimó al arco rival. Tomó el control de la pelota y buscó la chance de gol. Un remate fue bloqueado y se fue al córner. En la ejecución, por Paredes, la defensa despejó con algo de zozobra.



Luego, Paredes sufrió una falta durísima. El árbitro cobró después de haber dejado seguir la jugada. Ingresó el médico para atenderlo; sufrió un pisotón riesgoso, pero continuó en el juego.



En otro tramo del primer tiempo, Otamendi fue expulsado, cortó con infracción cerca del área a Valencia, que se iba rumbo al arco. El árbitro le mostró la tarjeta roja al capitán, que se despidió de las eliminatorias con una sanción que deberá saldar en el Mundial.



A los 45 minutos, el juez siguió sacando tarjetas. Sobre la hora, Preciado golpeó a De Paul y recibió la amarilla (Ecuador ya tenía amonestado a Caicedo y Plata).



El drama llegó casi en el cierre del primer tiempo, a los 55 minutos. El árbitro marcó penal para Ecuador. Enner Valenció convirtió el gol con un remate al centro del arco, mientras el Dibu se arrojaba a la derecha.

Segundo tiempo



Sobre las 21:16, empezó el segundo tiempo. El tenso clima se sostuvo. El Dibu controló un remate y después de sacar desde el arco, en la disputa de la pelota Caicedo pisó levemente a Nico González, que cayó. Hasta Scaloni reclamó la expulsión, que se terminó concretando. Barrios expulsó al ecuatoriano.



En los 10 minutos, Argentina se reposicionó en el campo. Nico González volvió a adelantarse y Tagliafico regresó sobre el lateral.



Sobre los 20 minutos, Tagliafico protagonizó un choque, esta vez en el campo rival: recibió la tarjeta amarilla. El duelo se mantuvo áspero.



A los 25 minutos, Argentina atacó. Lo Celso intentó con un remate cruzado que se desvió camino al arco y se fue al córner, cuando Galíndez ya había quedado desairado. Fue la chance más clara de la Selección en el partido.



En los 28 minutos, falló en la salida Argentina, con un pase fallido hacia atrás de Mastantuono y el Dibu salvó a la selección con una pierna al bloquear el remate de Kevin Rodríguez, que había quedado de cara al arco.

En los tramos siguientes, Argentina no logró llegar con peligro ni con puntería al arco de Ecuador, que respondió con la tenencia de la pelota y remates desde afuera del área.

En los 45 minutos, hubo otro intento de Lo Celso. Mastantuono buscó desde afuera, la pelota rebotó y le cayó a Lo Celso, que probó al arco sin tener un rival por delante. Su tiro se fue por encima del travesaño.

La Nación/Redacción.

