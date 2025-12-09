Angelina Pérez, la goleadora puntana que triunfa en las juveniles de River

El esfuerzo que hace la familia de Angelina Pérez para que la joven de 14 se codee con las mejores jugadoras del mundo de su categoría está rindiendo sus frutos. Por estos días, la delantera nacida en San Luis está España con River, en un torneo que también disputan San Pablo, Barcelona y el Español.

Con la habilidad para jugar por cualquiera de las puntas o por el centro del ataque, "La Colo", como le dicen sus compañeras, es pura potencia cuando agarra la pelota, una virtud que tomó de su familia, que hace mucho sacrificio para mantener la carrera de la joven. Hace dos años, Angelina se instaló en Buenos Aires solo con su padre, Titi, y hace uno que se fue toda la familia.

Los logros de la chica en el club de Núñez ya fueron varios. El más reciente llegó hace una semana, cuando su equipo se coronó campeón de la división por tercer año consecutivo al vencer en la final a Banfield, tras un campeonato que duró todo el año. Y en septiembre Angelina jugó la fiesta Conmebol, donde participaron 10 equipos de todo el continente, una suerte de Copa Libertadores en donde River, con Pérez en cancha, perdió la final 1 a 0 con San Pablo.

Sin embargo, el segundo puesto le permitió ser parte del torneo que está jugando por estos días y que termina el jueves 11. Fue la primera vez que "La Colo" viajó a Europa, aunque el año pasado participó del mismo torneo, pero en Qatar.

El inicio de la aventura de Angelina en River fue tan simple como lo cuenta su padre: “Vimos por redes sociales una prueba que hacía el club y decidimos venir a probar suerte. Afortunadamente quedó seleccionada”, recordó Titi, quien cuando vivía en San Luis no se perdía campeonato de fútbol como jugador, siempre acompañado de su hija.

En el fútbol puntano, la jugadora se formó en Fusión FC. “Su infancia fue andar de cancha en cancha, en los campeonato de los barrios y de Futsal de San Luis”, sostuvo Titi, quien con Belén, su esposa, y sus otros hijos, Yemina y Gael, hacen todo porque Angelina triunfe en el fútbol.

La joven estudió en el Colegio 98 José Santos Ortiz, del barrio Gastronómico, y si bien conserva algunas amigas del colegio, con las que mantiene un vínculo más permanente son sus compañeras de fútbol. Angelina pasó su infancia en el barrio 70 viviendas, de Riobamba y ruta nacional 147, y ahora va a la escuela en su nuevo lugar de residencia.

Desde que se radicó en Buenos Aires, "La Colo" no regresó a San Luis, donde mantiene además sus familias materna y paterna, que son muy numerosas. Su decisión de escalar en el fútbol femenino la mantiene muy ocupada y con la firme decisión de seguir los pasos de sus ídola: Alexia Putellas.