Otro gol en contra de la presidenta de la Liga Puntana de Fútbol

La errática conducción de Laura Sánchez al frente la Liga Puntana de Fútbol volvió a quedar en off side tras la violenta reacción de un grupo de jugadores de la categoría 2011 del Sporting Club Victoria que agredieron a un árbitro y a los jugadores del equipo rival. Apenas tres días antes del hecho, la máxima autoridad del fútbol local mantuvo lo que ella consideró “una importante reunión de trabajo” que tuvo como fin, justamente, “garantizar la seguridad en nuestras canchas”.

La charla fue publicada con fotos y todo el viernes 20 de marzo y fue la antesala contradictoria de lo que sucedió el lunes 23 en la cancha de Victoria. Tras el episodio, la Liga se manifestó con un comunicado de ocasión y dijo que inició “el proceso correspondiente para esclarecer lo sucedido”.

En las redes sociales de la Liga, se la ve a Laura con el subcomisario Emanuel Lucero, jefe del Registro Provincial de Empresas de Seguridad Privada de la Policía de San Luis, quien “brindó asesoramiento clave sobre la situación actual de las prestadoras de servicio, los requisitos vigentes para estar en regla y el protocolo de desempeño necesario”.

Por lo pronto, los resultados inmediatos de la importante conversación fueron más bien negativos en el objetivo que se impuso la propia presidenta: “Que el fútbol de San Luis sea un espectáculo seguro para todos”.

El fin de semana largo trajo para Sánchez cuantiosos problemas también en el campeonato de futsal, organizado por la Liga Sanluiseña. En dos partidos, jugadores lesionados –uno con la fractura de tibia y peroné, la otra con conmoción cerebral- tuvieron que esperar más de media hora la llegada de una ambulancia.